Ноль смертей. Вьетнам стал победителем пандемии

Одно из беднейших государств Юго-Восточной Азии не допустило эпидемию коронавируса и рецессию экономики. Граничащий с Китаем Вьетнам в борьбе с пандемий коронавируса ушел далеко вперед. В 95-миллионном государстве инфекцию выявили только у 268 человек, из которых никто не умер.

Секрет небогатого Вьетнама — строгая социальная изоляция. Корреспондент.net рассказывает подробности.

На фоне сообщений о стремительном распространении пандемии в Юго-Восточной Азии, где первыми по числу зараженных стали экономические лидеры региона — Сингапур и Индонезия, обладающий одним из самых низких доходов на душу населения Вьетнам добился одного из самых низких показателей по числу заболевших и нулевой смертности.

23 апреля власти Вьетнама решили ослаБить карантинные меры, поскольку уже неделю не регистрировали новые случаИ инфицирования коронавирусом. В первую очередь свободу получил бизнес: открылись заведения общественного питания и магазины. В некоторых провинциях начинают работать школы.

Премьер-министр Нгуен Суан Фук призвал своих граждан «принять новую нормальность жизни» в условиях пандемии и соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции: носить маски в общественных местах, сохранять разумную дистанцию и избегать скопления людей.

Давая понять, что Вьетнам возвращается к нормальной жизни, на совещании правительства Нгуен Суан Фук поручил до начала июня завершить подготовку к вводу в эксплуатацию в Ханое первой линии метрополитена.

Также возвращаются внутренние авиаперелеты, если владельцы компаний-перевозчиков смогут восстановить нормальную работу при условии соблюдения антиэпидемических мер.

Местные власти смогут определять, в какой степени и в каких сферах ослаблять карантин, в соответствии со сложившимися условиями. Однако в крупнейших городах Вьетнама — Ханое и Хо Ши Мине — жесткие меры карантина сохранятся до 30 апреля.

Вьетнам еще в январе закрыл школы и границу для путешествующих в Китай или из Китая. А в начале февраля первым после Китая ввел массовый карантин. Главная ставка была сделана на активную профилактику с введением жестких, но селективных мер социальной изоляции.

Тогда же власти полностью изолировали поселок Сон Лой с населением в десять тысяч человек, в котором выявили шесть человек с коронавирусом. Поселение в 40 километрах от столицы никто не мог покинуть в течение 20 дней.

При этом общенациональный карантин был объявлен во Вьетнаме только 1 апреля. Тогда жителям страны запретили покидать свои дома без жизненно важной необходимости, а в крупнейших городах были закрыты торговые центры и туристические объекты, отменены все массовые мероприятия.

По стране частные предприятия установили рисовые автоматы, который бесплатно выдают крупу нуждающимся по 1,5 килограмма в руки.

Модель противостояния Вьетнама коронавирусной инфекции остается уникальной, поскольку при минимальных затратах — без массового тестирования и активного внедрения цифровых технологий для контроля за режимом самоизоляции — удалось добиться таких результатов.

Изобретением вьетнамских властей стала разработка концепции «классификации рисков». 63 провинции разделили на регионы с высоким, средним и низким уровнем коронавирусной угрозы. Ограничения вводились в соответствии со степенью угрозы.