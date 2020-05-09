Ночные клубы стали новым рассадником коронавируса

Власти Южной Кореи назвали ночные клубы новым рассадником коронавируса в стране и угрозой для появления второй волны инфекции уже в ближайшее время, пишет Bloomberg.

Мэр Сеула Пак Вун Сон заявил, что количество случаев заражения коронавирусом, связанных с посещением ночных клубов в одном из районов столицы, увеличилось до 40. Первый такой случай был зафиксирован в начале мая, когда одно из заведений посетил 29-летний местный житель.

Распоряжением мэра все ночные клубы Сеула временно закрыты. Южнокорейские политики уже провели аналогию с христианской сектой «Синчхонджи», ставшей очагом корнавируса в городе Тэгу в феврале.

Центральные власти страны в свою очередь обещают мобилизовать усилия для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Южная Корея стала одной из первых стран, справившихся с эпидемией коронавируса. Сделать это удалось без введения строгих карантинных мер — за счет тотального тестирования и отслеживания социальных контактов заразившихся.

| 2020-05-09T22:34:18+00:00 9 мая 2020, 23:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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