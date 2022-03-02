Автопроизводитель Nissan допустил перебои в работе завода в Санкт-Петербурге и объявил о приостановке поставок внедорожников Pathfinder в Россию. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление компании.

«Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих… на данный момент поставки Nissan Pathfinder в Россию временно приостановлены до выяснения ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что другие японские производители, Honda и Mazda, уже приостановили поставки машин и комплектующих в РФ.