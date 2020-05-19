Николая Статкевича не допустили к выборам президента Беларуси

Центральная комиссия Республики Беларуси по выборам (ЦИК) во вторник, 19 мая, отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению оппозиционера Николая Статкевича в президенты страны. Это решение ЦИК мотивировал тем, что Статкевич имеет непогашенную судимость.

ЦИК также отказал в регистрации ряду сторонников Статкевича, сославшись либо на отсутствие в документах паспортных данных членов инициативных групп, либо на то, что опрошенные члены групп не знают своих кандидатов, сообщает телеканал «Белсат». Комиссия не зарегистрировала и группу жены Статкевича, Марины Адамович, заявив, что у 151 из 173 ее членов в документах не указаны паспортные данные. Адамович была зарегистрирована также главой инициативной группы Статкевича.

Согласно данным ЦИК, заявки на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата на президентских выборах, которые назначены на 9 августа, подали 55 человек. Ранее были зарегистрированы инициативные группы действующего президента Александра Лукашенко, депутата и лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, фермера Юрия Ганцевича и пенсионера Владимира Непомнящих. В общей сложности по состоянию на 19 мая ЦИК отказал в регистрации 32 заявителям и зарегистрировал 5 групп, сообщает агентство «Интерфакс».