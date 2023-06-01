Правительство Нидерландов хочет приобрести десятки танков Leopard 1 для дальнейшей передачи их в Украину. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Отмечается, что поставщиком танков может стать швейцарская компания. Такую информацию сообщили телерадиокомпании источники в Гааге. При этом для приобретения техники необходимо получить разрешение правительства Швейцарии, а эта страна хочет держаться в стороне, пишет NOS.

Ранее в Швейцарии говорили, что поставки оружия ставят под угрозу нейтралитет страны. Так что сделка по покупке танков Leopard 1 еще не заключена. Кроме того, пока неизвестно, сколько будут стоить эти танки. (УНИАН)