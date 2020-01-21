Необъяснимый оптимизм Токио

Правительство Японии без колебаний намерено добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.

В своей речи Абэ рассказал о продвижении переговоров с Россией по заключению мирного договора. Главным остается территориальный вопрос.

«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации от 1956 года, решим территориальный вопрос и заключим мирный договор. Этот курс абсолютно непоколебим», – заметил глава японского правительства.

Как выразился премьер, он и президент России Владимир Путин «преисполнены решимости довести дело до конца».

Вообще-то, вопрос подписания российско-японского мирного договора является ключевым и определяет контекст отношений между этими двумя странами. И известно, что отсутствие этого мирного договора, который страны так и не заключили по окончании Второй Мировой войны, объясняется длящимся на протяжении десятилетий территориальным спором между странами по Курильским островам.

Япония настаивает на таких условиях подписания договора между Токио и Москвой, при которых ей передаются четыре острова Курильской гряды – Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь при этом на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Москва же опирается на позицию, согласно которой эти четыре острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй Мировой войны.

И, как напоминает Baltnews, в этих двусторонних отношениях не обошлось и без участия США. Однажды оно сыграло существенную роль, повлиявшую на ход развития событий. А именно, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой было зафиксировано, что Москва рассмотрит возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не оговаривалась.

Однако после предупреждений Соединенных Штатов, что в случае отказа Японии от притязаний на Кунашир и Итуруп они больше не смогут вернуть их в состав архипелага Рюкю, Токио не стал подписывать договор с Москвой.

При этом Япония рассматривала Совместную декларацию как начальный этап переговоров и не собиралась отказываться от претензий на все острова.

А некоторое улучшение отношений между странами произошло после встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре. Там стороны все же договорились взять за основу нового мира Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

И, как посчитали наблюдатели, фактически российская сторона приняла подобную позицию как уступку со стороны Японии, ведь ранее официальный Токио настаивал на мире только после передачи всех четырех островов.

А сегодня Синдзо Абэ, похоже, преисполнен еще большего оптимизма. «Последовательно осуществляются договоренности, достигнутые нами с президентом России Путиным, — сказал он. — Бывшие жители островов южной части Курил совершают на самолете паломничества к могилам предков, на четырех островах продвигается совместная хозяйственная деятельность».

На островах действительно работают совместные российско-японские предприятия, деятельность которых направлена на развитие этих территорий.

Но все равно — откуда у премьер-министра Японии повод для такой уверенности? Там же главный момент противоречия — принадлежность этих самых 4-х островов, спор по которым тянется уже около 70 лет. И ведь Москва на официальном уровне ни разу еще не допустила мысли о возможности возвращения территорий.

Кстати, в том, что они исконно японские, ни у кого сомнений нет. Хотя бы, потому что названия у них японские, и никакие другие. Любопытный момент, при СССР никто не удосужился переименовать их, и они сохранили исконные наименования — Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи.

Хотя как раз в этом у Москвы дурного опыта хоть отбавляй. Достаточно вспомнить относительно недавнюю историю многострадального (и ныне оккупированного) полуострова Крым. Когда в 1944 году коренное его население целиком выселили в Среднюю Азию, большинство местных топонимов – а они были на крымскотатарском языке – заменили на всякие «планерские», «советские», и прочие «красногвардейские». Пожалели только наименования греческого происхождения.

А вот с Курилами советские коммунисты как-то «недоглядели».

И упования Абэ выглядят странными еще и потому, что японцам ведь не впервой сталкиваться с северным соседом – знают они про него немало.

Еще на стыке XIX-XX веков двум этим империям пришлось столкнуться впервые – обе проявляли неуемные экспансионистские устремления в отношении соседей по Дальнему Востоку. По итогам трех войн, последней из которых была Вторая Мировая, Япония России в военном отношении проиграла. Но теперь видно, что проигрыш этот можно считать лишь формальным. Сделав ставку на модернизацию экономики и внедрение демократии, сегодня Япония одна из самых развитых стран планеты во всех смыслах. Про Россию того же никак не скажешь. И средневековый экспансионизм в мыслях ее властителей по сей день занимает не последнее место. Вот почему и вызывают скепсис слова Абэ.