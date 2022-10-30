Лидер Демократической партии в Палате представителей и ее спикер Нэнси Пелоси заявила, что ее супруг Пол Пелоси, пострадавший в ходе нападения на их дом в Сан-Франциско, идет на поправку, сообщается на сайте спикера Палаты представителей.

В своем заявлении Пелоси отметила, что медики вовремя успели оказать помощь ее 82-летнему супругу, благодаря чему его жизни ничего не угрожает. Также она выразила благодарность сотрудникам правоохранительных органов и служб быстрого реагирования.

Ранее глава полицейского управления Сан-Франциско Уильям Скотт заявил, что Представители правоохранительных органов США присутствовали при нападении на мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пола Пелоси.

По его словам, полицейские, приехавшие по вызову, стояли на пороге дома и видели момент нападения. Нападающий Дэвид Депепи и Пол Пелоси пытались отобрать друг у друга молоток. Представители полиции приказали им бросить его на пол, после чего Депепи схватил инструмент и нанес Пелоси, как минимум, один удар по голове. Затем полицейские задержали нападавшего, а Пелоси оказали первую помощь.