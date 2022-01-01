С 1 января 2022 нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять с территории России, соответствующие временные меры, введенные президентом РФ, истекли 31 декабря 2021 года, сообщает МВД РФ.

Работодатели за привлечение таких работников могут быть оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека. Министерство рекомендовало иностранцам без документов для работы в России обратиться в органы внутренних дел.

Также отмечается, что в информационных системах МВД есть сведения об иностранцах, которые работают в стране, нарушая установленный режим пребывания.