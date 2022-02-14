Мировые цены на нефть растут более чем на 1% на фоне геополитической напряженности между Украиной и Россией, марка Brent тестирует уровень $96 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает «Прайм».

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,14% — до $95,51 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дорожают на 1,41% — до $94,39.

Согласно данным, росту цен способствует геополитическая напряженность. Как сообщили аналитики Oanda нефть марки Brent без проблем может подняться выше $100 за баррель. Немного сдерживают рост котировок новости по ядерным переговорам с Ираном. По данным СМИ, венские переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном приближаются к завершению, участники обсуждают «оставшиеся вопросы».