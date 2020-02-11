Недо…

Утро. 9 февраля. Тот самый долгожданный день досрочных парламентских выборов, которые должны быть прозрачными и демократическими. Ожидания от этих выборов большие, ведь парламент страны был распущен не просто так, а в унисон с реформами президента Азербайджана, который взял курс на омоложение правительства. Причем нужно отметить, что сам президент призвал молодежь страны активно участвовать на парламентских выборах.

С погодой в этот день явно не повезло — мороз, ветер, снег. Все играло против кандидатов, но и погоде непосильно повлиять на волю народа, если он, конечно, решит проявить характер.

08:00, избирательные участки открылись, наблюдатели заняли боевые позиции. Все на стреме, понимают, что фальсификации в том или ином виде будут – трудно отвыкать от дурных привычек, но при этом есть понимание и надежда, что на этот раз, придется считаться и с мнением населения.

Правительство само то ли специально, то ли так получилось, максимально повысило ожидания от этих выборов. Возможно, для того чтобы поднять явку, активность кандидатов и так далее. Большинство населения было убеждено в том, что эти выборы не будут похожи на все остальные, но были и скептики (и они оказались правы, но об этом чуть позже).

Лично сам ходил по участкам 29-го Сабаильского избирательного округа. С этим округом меня много что связывает, во-первых, из этого округа подавал в депутаты мой друг, а во-вторых, это что называется центральный городской округ, где выборы по всем параметрам должны соответствовать демократическим требованиям, ведь лично сам президент страны голосует именно в этом округе.

Походил по избирательным участкам, пообщался с наблюдателями, спрашивал, были ли нарушения или нет. Наблюдатели говорили разное, но в целом ситуация была терпима. Приехал друг, кандидат, вместе начали ходить по разным участкам его округа. На тех участках, где мне довелось быть, явка была ничтожно низкой, возможно из-за непогоды народ решил не идти на выборы, а возможно, и из-за недоверия к самому институту выборов. Как говорится свято место, пусто не бывает. Во всяком случае, вместо избирателей высокую активность проявили, те, кто видимо в детстве не докатался на «каруселях».

Пришло сообщение из 29-го избирательного участка 29-го сабаильского округа о нарушениях. По прибытию на участок, наблюдатели сказали, что до трех часов дня был 51 избиратель, но председатель комиссии объявил о том, что проголосовало 328 избирателей. Наблюдатели, два кандидата, журналисты, начали спорить с председателем. Уже в 3 часа дня было известно, что наблюдатели от трех кандидатов не будут подписывать итоговые. Но при двух кандидатах, которые присутствовали на участке во время пересчета, председателю не удалось продемонстрировать ловкость рук, а потому можно сказать, что тут все было прозрачно.

Параллельно в других участках 29-го округа и других округах творилось нечто мало поддающееся здравому уму. Вечером, по предварительным итогам exit poll стало понятно, что в новый парламент пройдут 78 членов не понятно для чего самораспустившегося парламента.

При этом, нужно также добавить, что в новом парламенте 69 депутатов будут из ЙАП, при том, что явка составила всего 47.81 %. Это говорит о том, что больше половины населения Азербайджана старше 18 лет не проголосовало за тех парламентариев, которые будут их представлять в Милли Меджлисе, то есть это парламент не большинства населения, а всего лишь какой-то его части. И это не может не тревожить.

Если же отставить в сторону всех новых парламентариев вне зависимости от партийной принадлежности, то всех старых кандидатов можно спокойно вписать в партию дискредитации власти.

Специфика азербайджанского политического истеблишмента не делится на «белых» и «красных». Она делится по совершенно иным категориям, а именно на условных реформаторов и консерваторов.

Кто такие консерваторы и реформаторы # писало не раз. Сейчас же по итогам парламентских выборов можно сказать, что парламент остался за консерваторами. Он был их последним пристанищем, и нужно было высвободить это место для более молодых, открытых и образованных людей. Но консервативное крыло власти на этих выборах взяло верх и таким образом смогло на время закрепиться у власти.

Однако, то, что в парламент прошли одни и те же люди, еще не говорит о том, что этот Милли Меджлис будет долго жить. Он либо вновь пойдет на самороспуск, либо же его придется расформировать, потому как, он не соответствует ни логике, ни философии дальнейшего развития азербайджанского общества и страны.