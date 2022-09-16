Небоскреб China Telecom в китайском городе Чанша выгорел за несколько минут.

В башне хранилось порядка 35 тонн масла для серверов.

Как сообщает CCTV, пожарные уже смогли локализовать возгорание в 42-этажном здании. 218-метровый небоскреб использовался в качестве офисного здания.

Судя по кадрам, снятым в момент пожара, от пожара в небо поднимался черный дым.

По информации Channel NewsAsia, пожар начался, предварительно, с возгорания стены небоскреба с внешней стороны.

В пожарной службе провинции Хунань заявили, что пострадавших нет.

Как ранее сообщалось, пожар в небоскребе начался 16 сентября.

Башня China Telecom, построенная в 2000 году, имеет высоту 218 метров. Небоскреб расположен на второй восточной кольцевой дороге города Чанша. Это здание стало первым в Чанше, высота которого превышает 200 метров.

(Рен ТВ)