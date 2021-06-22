Практикующий в Азербайджане стоматолог Руфат Гусейнли недоволен сертификационными экзаменами в системе здравоохранения. Он заявил прессе, что Минздрав должен отменить аттестационные экзамены, поскольку в мировой практике нет такого правила: “подобная практика существует только в России”. Специалист отметил, что в странах мира процесс сертификации сменила кредитно-балльная система. То есть врач выполняет норму, набрав необходимые баллы.

Насколько оправданно это утверждение азербайджанского стоматолога выяснял Saxta.info.

Процесс сертификации в Азербайджане регулируется в соответствии с “Порядком сертификации лиц (работников), занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью”, утвержденным Указом Президента Азербайджана от 21 декабря 2009 года и постановлением Кабинета Министров от 8 июня 2010 года № 108.

В процессе сертификации участвуют медицинские специалисты, работающие в учреждениях здравоохранения, независимо от их подчиненности и формы собственности, а также занимающиеся частной практической медицинской или фармацевтической деятельностью.

Целью экзамена является проверка профессионального уровня и профессиональной пригодности специалистов здравоохранения, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью, имеющих высшее и среднее специальное образование, прошедших в установленном порядке периодические курсы повышения квалификации.

Специалисты здравоохранения, имеющие высшее и среднее специальное образование, прошедшие в установленном порядке периодические курсы повышения квалификации, привлекаются к процессу аттестации один раз в пять лет.

Сертификационный экзамен проводится в течение трех часов. Лица, набравшие 40 (сорок) и более баллов по тестовой части экзаменационных вопросов и 16 и более баллов по части клинических заданий, считаются аттестованными. Лицам, прошедшим сертификацию, выдается свидетельство о сертификации, и они получают право заниматься практической медицинской или фармацевтической деятельностью по соответствующей специальности в течение 5 лет.

За медицинскими работниками, не прошедшими сертификацию, сохраняется место работы в течение 6 месяцев. Они должны пройти профессиональную подготовку в соответствующих учебных заведениях и обратиться в Аттестационную комиссию для участия в очередных экзаменах по специальности.

Что касается зарубежного опыта, то в России сертификация медицинских работников введена в 1995 году. В России положение об этом процессе разработано с 1995 года, и сертификационный экзамен проводится раз в 5 лет. Цель — повышение профессионализма медицинских работников, совершенствование процесса подбора персонала, его расстановки, а также повышение личной ответственности.

По результатам аттестации специалистам присваивается квалификационная категория. Квалификация специалистов определяется по трем квалификационным категориям — второй, первой и высшей. Вторая квалификационная категория присваивается врачам, проработавшим не менее пяти лет, первая категория — семь, высшая — десять лет. Сертификационный экзамен в России организуется методом тестирования и собеседования.

Процесс аттестации врачей в Украине проводится с конца 90-х годов прошлого века. Этот процесс регулируется на основании Положения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины «о дальнейшем совершенствовании аттестации врачей» от 19 декабря 1997 года. В рамках этой процедуры, которая, согласно украинскому законодательству, организуется раз в пять лет, врачи и младший медицинский персонал проходят аттестацию для повышения или подтверждения своей квалификации.

При этом в Украине медицинские работники должны набирать не менее 50 баллов каждый год в течение 5 лет между аттестациями.

Баллы начисляются следующим образом:

участие в научно-практической конференции, конгрессе или симпозиуме — 5 баллов;

устный доклад или его представление на научно-практической конференции — 30 баллов;

тренинг по развитию практических навыков — 15 баллов.

Документ по данному показателю представляется в аттестационную комиссию.

Кстати, основным показателем процедуры сертификации в странах Западной Европы и США является постоянно совершенствующаяся кредитно-балльная система. То есть, при очередной сертификации в этих странах за основу берется то, накопил ли врач профессиональный опыт за прошедший период. И это в основном относится к институту семейного врача.

Повторная аттестация медицинских работников в Германии является обязательным процессом и проводится раз в 5 лет, как и в ряде стран. Но до следующей аттестации, точнее за 5 лет, врач должен набрать 250 баллов. Баллы начисляются за посещение курсов, написание статей.

В США процесс повторной сертификации организуется каждые 6 лет. В этой стране перед семейными врачами поставлена задача собрать 300 кредитных баллов в год. Необходимые за 3 года 180 баллов дают различные курсы повышения квалификации. Это также включает курсы дистанционного обучения. Так, каждый врач должен проходить курсы повышения квалификации дистанционно, регистрируясь на специальных образовательных сайтах при условии ежегодного пребывания. Всего процедура длится до следующей аттестации, то есть 6 лет, и врач должен предоставить документ, подтверждающий его участие в 6 курсах. Остальная часть кредитов может быть получена за научные исследования и по результатам образования для резидентов.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в мире есть практика сертификации врачей. Но большинство стран, особенно с развитой системой здравоохранения, проводят эту процедуру через систему начисления кредитных баллов. Иными словами, при аттестации знаний врачей, их не экзаменуют, но учитываются набранные ими баллы.

На основании вышеизложенного, Saxta.info приходит к выводу, что заявление стоматолога Руфата Гусейнли, в основном, обоснованно.