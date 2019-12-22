Названы худшие фильмы 2019 года

Критики назвали худшие фильмы 2019 года, сообщает Hollywood Reporter.
В тройку антирейтинга попали мультфильм «Стражи Арктики», мюзикл «Кошки» и картина «Люди Икс. Тёмный Феникс».
Критики также назвали фильм «Домино» неинтересным, а картину «Фанат» с Джоном Траволтой в главной роли — малоубедительной.
В список также попали «Призраки Шэрон Тейт», «Бок о бок», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо. Последняя кровь» и «Спокойствие».»
Эксперты отметили, что все фильмы антирейтинга стоит посмотреть тем, кто планирует построить карьеру кинокритика, чтобы освоить навыки профессии. (life.ru)