Названы худшие фильмы 2019 года

Критики назвали худшие фильмы 2019 года, сообщает Hollywood Reporter.

В тройку антирейтинга попали мультфильм «Стражи Арктики», мюзикл «Кошки» и картина «Люди Икс. Тёмный Феникс».

Критики также назвали фильм «Домино» неинтересным, а картину «Фанат» с Джоном Траволтой в главной роли — малоубедительной.

В список также попали «Призраки Шэрон Тейт», «Бок о бок», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо. Последняя кровь» и «Спокойствие».»

Эксперты отметили, что все фильмы антирейтинга стоит посмотреть тем, кто планирует построить карьеру кинокритика, чтобы освоить навыки профессии. (life.ru)