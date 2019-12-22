Названы худшие фильмы 2019 года

Критики назвали худшие фильмы 2019 года, сообщает Hollywood Reporter.

В тройку антирейтинга попали мультфильм «Стражи Арктики», мюзикл «Кошки» и картина «Люди Икс. Тёмный Феникс».

Критики также назвали фильм «Домино» неинтересным, а картину «Фанат» с Джоном Траволтой в главной роли — малоубедительной.

В список также попали «Призраки Шэрон Тейт», «Бок о бок», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо. Последняя кровь» и «Спокойствие».»

Эксперты отметили, что все фильмы антирейтинга стоит посмотреть тем, кто планирует построить карьеру кинокритика, чтобы освоить навыки профессии. (life.ru)

| 2019-12-22T02:17:15+00:00 22 декабря 2019, 11:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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