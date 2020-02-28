Названо имя азербайджанского участника «Евровидения»

Азербайджан на европейском песенном конкурсе «Евровидение 2020» представит исполнительница Самира Эфенди, сообщили # в пресс-службе Общественного телевидения.

Певица выступит во второй части первого полуфинала 12 мая в Роттердаме (Нидерланды). Самира известна как участница творческого проекта Baku Project, в состав которого входят такие известные джазовые музыканты, как Руслан Гусейнов, Этибар Эседли и Эльвин Баширов. Вместе с ними Эфенди выступала с концертами в разных странах.

Певица является финалисткой конкурса «Голос Азербайджан». Она также участвовала в международном музыкальном проекте Silk Way star 2017 в Казахстане.

«Евровидение» — 2020 пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в Ahoy Arena.