Объявлено число заразившихся коронавирусной инфекцией (COVID-19) и привитых от COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю (17-23 июля).

Как сообщили # в Оперативном штабе при Кабинете министров, за этот период был зарегистрирован 21 новый случай заражения.

От коронавируса выздоровели 17 человек. За прошедшую неделю скончался один пациент.

В целом в стране выявлено 832 004 факта заражения, из них 821 690 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 25 больных. На сегодняшний день скончались 10 289 человек.

За последнюю неделю для выявления новых случаев заражения проведено 3 447, в общей сложности 7 658 752 теста.