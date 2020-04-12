Назван новый вероятный симптом COVID-19

Французские специалисты высказали мнение о еще одном симптоме коронавируса.

Как передает Рамблер, об этом сообщается на сайте дерматологов-венерологов (SNDV).

Эксперты заявили, что многие пациенты, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус, часто жаловались на проблемы с кожей. Так, некоторые отмечали возникшие покраснения на руках и ногах, похожие на крапивницу, или псевдообморожения.

Специалисты отметили, что считают нужным заявить о возможном новом симптоме коронавируса, поскольку, это были не единичные случаи: данные были получены в результате анализа обследования большого количества зараженных COVID-19.

Дерматологи советуют в случае возникновения внезапных проблем с кожей, обращаться за профессиональной помощью.

Стоит, однако, отметить, что руководитель генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что пока нет научных исследований, подтверждающих дерматологическую симптоматику при заболевании коронавирусом. Правда, он все же отметил, что возникновение новых симптомов вполне возможно при мутации вируса.