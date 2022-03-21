«Наступление русской армии на всех фронтах остановлено. Россия не в силах предотвратить это течение».

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, .

Арестович подчеркнул, что стороны перешли к новым тактическим действиям. «Столкновения продолжаются, но мы боремся лучше», — добавил он.

По словам главы Офиса президента, Россия начала оказывать давление на военных. Он сообщил, что по результатам проверок ФСБ России командиров в армии обвиняют в трусости и слабохарактерности.

Россия начала войну против Украины 24 февраля. В ходе боевых действий с обеих сторон погибло много людей. Война нанесла серьезный ущерб инфраструктуре Украины, убив или ранив тысячи мирных жителей. В то же время сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть страну.