Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне опроверг слухи о том, что клуб вел переговоры с экс-форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси, передает Goal.

«Вы можете и сами видеть, что причиной ухода Месси стала ситуация в «Барселоне». Конечно, сохранение игрока такого калибра было очень важным для чемпионата Испании. Очевидно, что «Атлетико» не вел переговоры с Лионелем и не имел ни малейшего шанса заполучить его», — сказал Симеоне.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.