Нармин Каримбекова: Из окопов я видела в бинокль армян

В сети представлен новый патриотический клип на песню «Atəş» в исполнении известной певицы Нармин Каримбековой, рэпера Джейхуна Зейналова (Джин) и группы Nur.

Как сообщил # режиссер клипа Ровшан Джахангиров, сьемки проходили летом, после того, как подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

По словам режиссера, вся сьемочная команда проявила мужество и смелость, отправившись для создания патриотического видео в горячую точку.

Певица Нармин Каримбекова не скрывает своих эмоций:

«Я впервые находилась в настоящих, действующих окопах, из которых я видела в бинокль армян, работающих на виноградных полях. Они находились в трехстах метрах от нас. Я понимала, что это небезопасно, ведь мы находились в самой горячей точке в разгар военных событий. Но я убеждена в том, что за Родину оправдана любая опасность», — заявила она в интервью «Зеркало».

Будучи одной из немногих певиц в Азербайджане, которая в своем творчестве уделяет большое внимание теме патриотизма, Нармин Каримбекова прославилась множеством работ в этом жанре, снятых в том числе при поддержке пограничных служб Азербайджана.

«Я исполняю не просто патриотические песни. Мы делаем вдохновляющую музыку, масштабные проекты, мы верим в то, что справедливость восторжествует и Азербайджан вернет свои исконные земли», — говорит певица, отмечая, что как бы больно и волнительно не было петь в такие моменты, она считает своим долгом передать все эмоции, все свои чувства и веру с помощью музыки:

«Это все ощущается в клипе. Эмоции на пределе, одновременно легко и сложно, но безоговорочная вера в победу вдохновляет и ты как артист не можешь оставаться безучастным», — говорит Каримбекова, подчеркивая, что весь мир уже убедился в армянской лжи и провокации:

«Правда на нашей стороне, и мы все готовы постоять за свою Родину. Молимся за наших освободителей и ждем победу», — заключила певица.

Патриотический клип «Atəş» можно посмотреть тут:

https://youtu.be/bSh5tm2Hmn0