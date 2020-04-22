Наемники «Вагнера» применили нервно-паралитический газ в Ливии

Наемники из российской ЧВК «Вагнер», воюющие в рядах путчистов Халифы Хафтара, применили нервно-паралитический газ против сил признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Об этом заявил глава МВД при ПНС Фатхи Башага, сообщает Анадолу.

«Ополченцы, связанные с «Вагнером», применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», — сказал Башага.

Глава ведомства отметил, что легитимное правительство Ливии осуществляет интенсивное сотрудничество в сфере безопасности с Турцией, США и Великобританией. Кроме того, добавил он, официальный Триполи также тесно взаимодействует по вопросам безопасности с Тунисом и Алжиром.