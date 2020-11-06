Наемники из Абхазии отправились в Карабах

Первая группа т.н. абхазских добровольцев, а на самом деле наемных боевиков, отправилась в Карабах. Об этом заявил на своей странице в Facebook помощник главы сепаратистов Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.

К тексту об отъезде Авидзба опубликовал фотографии, снятые в Сочинском аэропорту, на которых изображены 23 человека, включая самого Авидзбу и главу Армянской общины Галуста Трапизоняна, который в 1992-1993 годах в составе незаконных вооруженных бандформирований воевал против Грузии. Интересно и то, что эта группа боевиков отправляется из российского аэропорта.

«Каждый этнический армянин имеет право защищать свою Родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии! Группа «Амшель»! Ангела Хранителя каждому. Аиааира (победа — абх.)!!!» — говорится в тексте «помощника» главы сепаритистов. Какое отношение к их родине имеет Карабах, правда он не объяснил.

Эта не первая бандитская вылазка Авидзбы. Он является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал и был командиром бандотряда «Пятнашка». Участвовал в боях в Саур-Могиле, Иловайске, Марьинке, а также в районе Дебальцево и в донецком аэропорту.

Будем надеется, что в Карабахе прервется «боевой путь» этого террориста.