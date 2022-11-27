Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву, где 28 ноября пройдут его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что лидеры двух государств обратятся в режиме видеоконференции из Москвы к участникам форума межрегионального сотрудничества двух стран, который в этот день будет проходить в Оренбурге.

Далее состоится обращение лидеров двух государств, переговоры, после которых они продолжат общение в формате рабочего завтрака. Затем состоится подписание документов.

После переизбрания Токаев объявил, что власти страны продолжат сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальный интересов, а сотрудничество с Россией и Китаем он назвал приоритетом для республики.