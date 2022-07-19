Сегодня начинается Великое Возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана — переселение жителей в село Агалы Зангиланского района, построенное на основе концепции «Умное село».

Как сообщает АПА, до оккупации эта административная территория объединяла 3 села.

В то время в Первом Агалы проживали 40 семей (154 человека), во Втором Агалы — 60 семей (245 человек), в Третьем Агалы — 161 семья (675 человек). В настоящее время общее число семей из этих сел 352 (1504 человека). На первом этапе в село Ени Агалы переселяется 41 семья.

Семьи, переселяемые на первоначальном этапе, были выбраны среди проживавших в наиболее тяжелых условиях в местах временного размещения, и был учтен объем жилплощади, предлагаемых для переселения. Среди переселяемых есть жители всех трех сел Агалы.

Распределение домов проводилось жеребьевкой на основе действующих в настоящее время Правил предоставления новых жилых помещений вынужденным переселенцам, на основе принципов прозрачности и справедливости.

Среди первых переселенцев — пенсионеры, студенты, домохозяйки, а также инженеры, продавцы-кассиры, сторожа, садоводы, агрономы, учителя, врачи, лица, занимающиеся мелкой предпринимательской деятельностью и др. есть специализированные кадры в сфере услуг, здравоохранения и образования. Переселяемым семьям были предложены рабочие места, соответствующие их профессиям.

Согласно действующему законодательству, вынужденные переселенцы в течение трех лет после возвращения на постоянное место жительства смогут воспользоваться мерами социальной защиты, установленными для них государством.

Некоторое время назад ТАБИБ приступил к медицинскому осмотру семей, переселяемых в село Агалы.

Отметим, что 27 мая этого года в селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия первого этапа проекта «Умное село». Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

На сельской площади создан Центр Государственных Услуг. Здесь будут работать районное отделение ООО «Азерпочт», центр «ASAN xidmət», центр DOST, Центр Развития Малого и Среднего Бизнеса.

В селе Агалы применены современные градостроительные стандарты. Такие факторы, как «умное» освещение улиц, строительство теплых и холодостойких экологических домов, управление бытовыми отходами, установка солнечных батарей являются составными частями этой концепции.

В селе также будет функционировать Семейный оздоровительный центр, детский сад, а также сельская средняя школа.