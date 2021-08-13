В последнее время в Азербайджане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. О том, с чем это связано и как проходит вакцинация в стране, рассказал заведующий отделом политики здравоохранения и планирования Центра общественного здравоохранения и реформ Набиль Сеидов.

–По последней информации в Азербайджане вакцинировано 5 миллионов 500 тысяч человек. Из них 1 дозу получили 3 миллиона 200 тысяч, две дозы –2 миллиона 300 тысяч человек. И каждый день число вакцинированных увеличивается на 30, 40, 50 тысяч человек. Скажем, 11 августа было вакцинировано 65 тысяч человек. Надо иметь в виду, что в Азербайджане 3 миллиона детей, а также есть люди, которые не могут вакцинироваться из-за тяжелых заболеваний или аллергии. Около 400 тысяч человек официально переболели коронавирусом. Но есть еще те, кто переболели, но нигде не регистрировались. Они или перенесли болезнь, занимаясь самолечением, или даже не знали, что болели, так как болезнь у них протекала бессимптомно. При этом остается где-то 3 миллиона человек, которые не вакцинированы и не болели, и они являются хорошей почвой для распространения вируса. Эти люди не только не защищены сами, но могут дальше распространять вирус. Это не такая большая группа, но ее достаточно, чтобы вирус продолжал развиваться. Однако надо сравнить ситуацию с весной, летом, ноябрем- декабрем прошлого года, когда в день, несмотря на строгий карантин регистрировалось от 5 до 6 тысяч инфицированных в день. Сейчас, несмотря на отсутствие жесткого карантина и проведение свадеб, регистрируется от 800 до 2 тысяч инфицированных. Это еще раз доказывает эффективность вакцинации, правильность выбранной стратегии.

Но население должно понимать, что помимо вакцинации, нужно по-прежнему соблюдать правила индивидуальной защиты, в частности носить медицинские маски в местах скопления народа, закрытых помещениях, в общественном транспорте. С сожалением, в последние дни вижу картину, которую давно не наблюдал: многие пассажиры сидят в автобусах без масок, причем пассажиры разного возраста, в том числе пожилые.

–Как вы оцениваете темпы вакцинации?

–Вакцинация проходит достаточно активно. Учитывая ситуацию в мире, информационную кампанию, которая идет в двух разных направлениях–за и против прививок, фейковые новости, которые будоражат интернет, от 30 до 50 тысяч, а иногда и больше вакцинированных в день среди населения, это хороший темп. Он говорит о том, что люди, несмотря на противоречивую информацию из разных источников, понимают, что вакцинация необходима. Вакцинация замедляет распространение инфекции. В Азербайджане, в отличие от Грузии, России и Турции скорость распространения инфекции очень низкая. И это несмотря на то, что в последнее время вновь стали проводить свадьбы, в которых участвует большое количество людей. А все потому, что у нас эффективность вакцинации и число вакцинированных намного выше, чем в России, Турции, Иране в процентном соотношении.

–Эффективны ли применяемые вакцины против новых штаммов, таких как «дельта» и «дельта плюс»?

– «Дельта» и «дельта плюс»– не новые штаммы. Первый известен с декабря прошлого года, а второй –с марта-апреля этого года. Когда вакцины создавались, и проводилось тестирование, эти штаммы уже были. Недавно появилась информация о том, что в США распространяется штамм «йота», но и это не новый штамм. Последние исследования в Европе и Америке еще раз доказали, что двухдозовая вакцинация Pfizer или Vaxzevria (Astazeneca) защищает от штамма «дельта» на более чем 88%. Насчет китайской вакцины четких научных данных нет. Но учитывая, что в Азербайджане, как и некоторых других странах, вакцинация идет преимущественно китайской вакциной, сильных скачков инфицирования «дельтой» не обнаружено. Определенное увеличение есть, так как этот штамм более заразный, но, к счастью, китайская вакцина эффективна против него. Преимущество китайской вакцины состоит в том, что она мертвая, но она создает иммунитет не только против спайк-протеина, но и против многих других компонентов данного вируса. Vaxzevria, Pfizer, Moderna, Sputnik V только создают иммунитет против спайка, так как в них только спайковый протеин антиген. Данные из разных стран говорят о том, что все имеющиеся вакцины хорошо защищают от вируса. Но надо четко понимать: ни одна вакцина не препятствует инфицированию на данном этапе времени. Она предотвращает госпитализацию и смерть в максимальном количестве случаев. Если человек вакцинирован или переболел, его организм быстрее справится с вирусом. Те, кто не вакцинированы и не болели, тяжело переносят вирус. Учитывая, что «дельта» и «дельта плюс» намного более контагиозны, мы обращаемся к населению, чтобы оно максимально быстро вакцинировалось, защитило себя, своих близких и все сообщество в целом.

–Кому нужна бустерная доза вакцины?

— Тем, у кого иммунитет снизился через какое-то время после вакцинации или после того, как они переболели коронавирусом. Она нужна также людям, которые принимают определенные лекарства или болеют определенными заболеваниями, в результате чего у них быстро снижается иммунитет и пожилым людям. Отмечу, что не имеет значения какой вакциной делать третью дозу.

–Расскажите о противопоказаниях к вакцинации.

–Хотелось бы сначала отметить, что риск побочных эффектов при вакцинации есть, но даже от парацетамола могут быть тяжелые последствия. Однако проверено, что тяжелые осложнения от вакцин крайне редки, настолько, что их безопасность выше многих лекарств, которые мы принимаем от разных болезней. Абсолютное противопоказание к вакцинации одно – аллергия к компонентам вакцины и аллергия на предыдущие вакцины. Ни аллергия к лекарствам, ни пищевая аллергия, ни астма не являются противопоказаниями. Есть еще относительные (временные) противопоказания. Их спектр более широкий и включает в себя острые фазы хронических заболеваний. Например, если у человека астматический приступ или у него высокое давление, то ему вакцинацию делать в этот момент не будут, но когда наступит улучшение его состояния, он сможет спокойно вакцинироваться.