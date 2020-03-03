На выборах в Израиле побеждают сторонники Нетаньяху

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.

По сообщению The Jerusalem Post, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на 60 мест в Кнессете — на одно меньше, чем нужно для получения большинства.

Израильские СМИ отмечают, что Нетаньяху, скорее всего, без проблем найдёт нужную ему дополнительную поддержку у «перебежчиков» в других партиях и тогда сформирует новый кабинет министров. (interfax.ru)

| 2020-03-03T01:10:05+00:00 3 марта 2020, 07:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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