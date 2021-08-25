Восстановление инфраструктуры после произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити, по предварительным оценкам, может потребовать по меньшей мере $1,12 млрд. Об этом во вторник сообщает новостной портал Haiti Libre со ссылкой на данные властей.

По его данным, руководство страны находится в контакте с представителями Организации Объединенных Наций, Европейского союза и Всемирного банка. В настоящий момент рассматриваются возможности выделения средств на восстановление пострадавших районов.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр которого находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По официальным данным, погибли 2 207 человек, более 12 тыс. пострадали. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп полностью или частично разрушено около 130 тыс. зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.