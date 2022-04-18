В # не раз публиковались материалы о том, что Министерство труда и социальной защиты населения лишает инвалидов I Карабахской войны их статуса. Но теперь эта проблема становится актуальной и для тех, кто получил ранения во время II Карабахской войны.

К нам в редакцию обратился участник II Карабахской войны Расул Гусейнли. По его словам, он был ранен в ногу и голову во время боев за освобождение Физули.

«Во время осмотра в 2021 году главный психиатр управления здравоохранения города Баку Фуад Исмаилов поставил мне диагноз F 43.1. А в военном госпитале мне дали справку о том, что должен находиться под наблюдением из-за панических атак. Я обратился в Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения для получения инвалидности. Но врачи агентства отказались предоставить мне статус инвалида. Мне нужно постоянно покупать лекарства. А я не могу работать, потому, что у меня головные боли, я часто теряю сознание», — сказал нам Расул Гусейнли.

Хотим напомнить, что диагноз F43.1 — посттравматическое стрессовое расстройство является тяжелым психическим состоянием, возникающим в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида. Данное расстройство приводит к нарушениям функционирования мозга, нервной системы.

Мы попросили бывшего главного психиатра города Баку, ныне директора Центра психического здоровья Фуада Исмаилова прокомментировать высказывания Расула Гусейнли.

«Да, действительно я поставил Расулу Гулиеву диагноз F43.1», — заявил нам Фуад Исмаилов.

На наш вопрос, может ли данный диагноз стать причиной предоставления статуса инвалида, и как должен поступить Расул Гусейнли, которому было отказано в предоставлении этого статуса, он дал следующий ответ: «Предоставление статуса инвалида зависит от решения Государственного агентства медикосоциальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения. Вот сотрудникам агентства и задавайте эти вопросы. Как правило, лицам с таким диагнозом инвалидность предоставляется при потере трудоспособности», — сообщил Фуад Исмаилов.

Напомним, что, по словам Расула Гусейнли, он не может работать, потому, что его мучают постоянные головные боли, и он часто теряет сознание.

Мы связались с пресс-секретарем Государственного агентства медикосоциальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Туралом Гурбановым. По словам Гурбанова, решение об отказе предоставить инвалидность Расулу Гулиеву, было принято врачами агентства. «Если он не доволен решением врачей нашего агентства, то может обжаловать это решение в суде», — заявил нам глава пресс- службы.

Он также внес ясность в вопрос о лишении инвалидности участников I Карабахской войны. «Инвалидность бывает двух видов – постоянная и временная. Постоянная инвалидность предоставляется, как правило, тем, кто потерял на войне конечности. Временная инвалидность предоставляется лицам, получившим повреждения, которые можно вылечить. После завершения лечения, они лишаются статуса инвалида», — сказал # Турал Гурбанов.

«Это ужас. Ко мне обращаются участники II Карабахской войны, получившие пулевое ранение в голову и которым минтруда отказывает в присвоении инвалидности. Более того, это же министерство лишает статуса инвалида участников I Карабахской войны, которым уже шестьдесят лет. Эти люди долгое время не работали и жили на пенсию инвалида. Теперь им некуда деваться потому, что у них нет необходимого стажа для получения обычной пенсии», — заявил # руководитель общественной организации «Забота об инвалидах Отечественной войны» Фиридун Мамедов.

В отличие от Турала Гурбанова Фиридун Мамедов не считает, что обращение в суд обеспечит предоставление Расулу Гусейнли статуса инвалида. «Для выяснения всех обстоятельств дела суд должен назначить повторную экспертизу. Не думаю, что судебные эксперты посмеют выступить против мнения госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации», — считает руководитель общественной организации.

«Я бы врачей, отказывающих в предоставлении инвалидности Расулу Гусейнли, самих бы отправил на передовую. Не нужно забывать, что именно благодаря таким как Расул Гулиев, Азербайджан смог победить в 44 – дневной войне. Со своей стороны я готов оказать Расулу Гусейнли всестороннюю помощь в защите его прав», — заявил депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов.