На украинца с коронавирусом завели дело за нарушение санитарных норм

Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело на заболевшего коронавирусом жителя Житомира, сообщает РИА Еовости со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.
Как уточнили в ведомстве, 56-летний мужчина скрыл информацию о том, что он, будучи больным, занимался перевозкой более 30 туристов в Австрию и обратно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают контакты этих людей.
За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.
По последним данным, на Украине выявлен 41 случай заражения коронавирусом, три человека скончались (aif.ru)