На украинца с коронавирусом завели дело за нарушение санитарных норм

Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело на заболевшего коронавирусом жителя Житомира, сообщает РИА Еовости со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Как уточнили в ведомстве, 56-летний мужчина скрыл информацию о том, что он, будучи больным, занимался перевозкой более 30 туристов в Австрию и обратно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают контакты этих людей.

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что этот гражданин был первым жителем города, который заболел коронавирусной инфекцией. Мужчина отказывался от госпитализации, поэтому врачам пришлось обратиться за помощью к полиции.

По последним данным, на Украине выявлен 41 случай заражения коронавирусом, три человека скончались (aif.ru)