На украинца с коронавирусом завели дело за нарушение санитарных норм

Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело на заболевшего коронавирусом жителя Житомира, сообщает РИА  Еовости со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Как уточнили в ведомстве, 56-летний мужчина скрыл информацию о том, что он, будучи больным, занимался перевозкой более 30 туристов в Австрию и обратно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают контакты этих людей.

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

По последним данным, на Украине выявлен 41 случай заражения коронавирусом, три человека скончались (aif.ru)

| 2020-03-21T20:30:47+00:00 21 марта 2020, 22:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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