По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева продолжается визит руководящего состава министерства обороны Азербайджана в освобожденные от оккупации регионы.

Как передает пресс-служба минобороны, руководство министерства осмотрело хлебопекарный цех, строящийся на территории Кельбаджарского района, и поинтересовалось ходом строительства. Были даны соответствующие поручения для более качественного ведения строительных работ.

Затем министр обороны посетил хлебозавод на территории Лачинского района.

Министру было доложено, что завод ежедневно обеспечивает горячим, свежевыпеченным хлебом личный состав всех воинских частей, дислоцированных на территории.

Отмечалось, что деятельность хлебозавода, оснащенного современным оборудованием, полностью автоматизирована. Все мучные изделия выпекаются автоматизированно, с соблюдением правил гигиены.

В заключение министр обороны отметил, что работа по улучшению социально-бытовых условий личного состава будет продолжена и впредь.