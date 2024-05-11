Ученые зарегистрировали на Солнце вторую за день вспышку высочайшего класса Х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ИПГ).

«11 мая в 14:44 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S18W60) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 46 минут», — сказано в сообщении.

Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой (КВ) радиосвязи. Это вторая вспышка высочайшего класса, зафиксированная в субботу, 11 мая. Всего за последние две недели произошло 12 вспышек данного класса.

10 мая на Земле началась сильная магнитная буря после серии вспышек на Солнце. Она достигла уровня мощности G5 ночью 11 мая впервые с 24 августа 2005 года. Тогда с 12:00 до 15:00 мск средний Kp-индекс составлял 8,667, что соответствует экстремальной буре. Позднее стало известно, что мощность магнитной бури на Земле снизилась.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо. Максимальный уровень бури на Земле может привести к повреждениям трансформаторов и разрушению энергетических систем.