На следующей неделе состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи

10 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет по I-IV группам специальностей, а также вступительный экзамен в колледжи на основе V группы специальностей на базе 11-летнего образования в городах и районах, где не применяется карантинный режим.

Как передает Report, экзамены пройдут в городах и районах, где не внедрен ужесточенный карантинный режим — Агдаш, Гейчай, Газах, Гобустан, Гусар, Агстафа, Агсу, Кюрдамир, Габала, Шабран, Агдам, Бейлаган, Гедабек, Гаджигабул, Лерик, Сабирабад, Сальян, Товуз, Астара, Физули, Имишли, Нефтчала, Шамкир, Тертер, Ярдымли, Исмаиллы, Гах, Уджар, Хызы, Загатала, Балакан, Огуз, Губа, Шамахи, Зардаб, Агджабади, Дашкесан, Ширван, Нафталан, Саатлы.

В экзамене могут участвовать только абитуриенты, которые утвердили свои электронные заявки на поступление в высшие или средние специальные учебные заведения.

Следует отметить, что 10 июля также сдают экзамен выпускники текущего года (9 и 11 классы), подавшие заявки на поступление в высшие или средние специальные учебные заведения, но по уважительной причине не сумевшие принять участие в выпускных (вступительных) экзаменах, проводимых в указанных регионах и городах 10, 11, 18 или 19 июня, и обратившиеся в связи с этим в Государственный экзаменационный центр.

Завтра на сайте Центра будет размещен пропуск на экзамен.