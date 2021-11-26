Один шахтер обнаружен живым на аварийной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Только что наше подразделение нашло живым еще одного шахтера», — сообщил он. Обнаруженный живым оказался спасателем, пропавшим во время операции по поиску горняков. Он провел ночь под завалами, но сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. В пресс-службе администрации Кузбасса добавили, что мужчине 51 год, на службе с 2011 года.

Он находится в сознании, его подняли на поверхность, уточнили в оперативном штабе на месте ЧС.

Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. «Он в состоянии средней тяжести, он на реанимобиле передвигается сейчас вместе с врачами в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, там его уже ждут и будут подробно диагностировать», — сообщил губернатор области Сергей Цивилев.