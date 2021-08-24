В настоящее время на проспекте Гейдара Алиева наблюдается плотность движения транспортных средств в направлении станции метро «Кероглу».
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
По информации, причиной затора стал пожар на обочине дороги.
Как сообщили Report в МЧС, на горячую линию 112 поступила информация о пожаре на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе города Баку.
На месте происшествия находятся подразделения пожарной охраны государственной противопожарной службы.
По предварительной информации, горит облицовочный материал ограждения.