Недалеко от Филадельфии, на одной из крупнейших автомагистралей Восточного побережья США (I-95), обрушилась часть эстакады. По предварительным данным, пожар начался после того, как под эстакадой вспыхнула автоцистерна.

Как сообщает ТАСС, об этом заявили городские власти. Информации о пострадавших не поступало. Движение было перекрыто в обоих направлениях.

Министр транспорта Пит Буттиджич признал, что случившееся будет иметь «значительные последствия» для Филадельфии и региона в целом. Буттиджич сообщил в Twitter, что координирует усилия по восстановлению автотрассы с региональным руководством.

Президент Джо Байден проинформирован о случившемся.

Администрация готова предоставить местным властям помощь в ликвидации последствий катастрофы, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.