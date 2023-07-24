Главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пожаловался на мощную атаку беспилотными летательными аппаратами.

Он утверждает в Telegram, что в небе над полуостровом силами противовоздушной обороны сбито, а также подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов противника.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе», — пишет Аксенов. Также гауляйтер Крыма утверждает, что обломок беспилотника в Кировском районе якобы повредил частный дом.

«В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь…», — добавил пособник врага.

Возле села Веселое Джанкойского района Крыма звучат взрывы, поднимался столб дыма, пишет «Чп / Симферополь», ссылаясь на слова местных жителей.

Позже Аксенов написал, что из сел, которые находятся в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, решили эвакуировать жителей в пункты временного размещения. Он утверждал, что пострадавших нет.

В ночь на 24 июля в сети появилась информация, что в Крыму были слышны выстрелы, а также звучали взрывы.