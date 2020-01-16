На кольцевой железной дороге из 17-ти станций и остановок готово 15

В 2019 году в Азербайджане железнодорожным транспортом воспользовалось 2,833 млн человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на заседании коллегии.

По его словам, это на 35,8% больше, чем в 2018 году.

Он отметил, что в направлениях Баку-Сумгайыт и Баку-Пиршаги перевозится в среднем 15 тыс. пассажиров в сутки.

Председатель правления ЗАО также рассказал о ходе работ по реконструкции Абшеронской кольцевой железной дороги. По его словам, 15 станций и остановок из 17-ти расположенных на указанном маршруте полностью готовы. В целях обеспечения безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных путей спроектировано 15 туннелей. Из них 8 сданы в эксплуатацию, на 7 проводятся строительно-монтажные работы.

| 2020-01-16T18:11:46+00:00 16 января 2020, 22:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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