Завершился срок подачи заявок на чемпионат Европы (ЧЕ) по аэробике и Европейские соревнования возрастных групп по этой дисциплине, которые состоятся в Гяндже.

Как сообщает İdman.biz, на них выступят команды из 19-ти стран — Азербайджана, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании, Финляндии, Эстонии, Франции, Великобритании, Германии, Венгрии, Италии, Литвы, Греции, Молдовы, Португалии, Румынии, Словакии, Турции и Украины.

Согласно данным Европейской гимнастики (EG), на ЧЕ примет участие 281 спортсмен, а в состязаниях возрастных групп свои силы попробуют в общей сложности 658 юных мастеров аэробики.

Что касается дат, то 14-16 ноября в Гяндже пройдет чемпионат Европы, а до того, 9-11 ноября состоятся Европейские соревнования возрастных групп по этой дисциплине среди участников до 15-и лет.

Это будет первый случай, когда Гянджа примет официальные международные соревнования по гимнастике.