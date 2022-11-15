«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность расторжения контракта с нападающим Криштиану Роналду после его скандального интервью, если португалец не будет требовать выплаты. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в английском клубе опасаются, что Роналду может потребовать выплаты, положенные ему до конца сезона, таким образом отомстив руководству «МЮ». Кроме того, отмечается, что боссы «Манчестера» не хотят усугублять ситуацию с португальцем, но понимают, что он не должен представлять «красных дьяволов».

В своем последнем интервью португалец заявил о предательстве со стороны «Манчестер Юнайтед», а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.

Последний матч «МЮ» против «Фулхэма» полузащитник пропустил. А несколько туров назад он был отстранен от тренировок с основной командой. Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым голом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.