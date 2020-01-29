Музей ковра будет сотрудничать с музеями Марокко

Впервые в истории музейного дела в нашей стране Азербайджанский национальный музей ковра установил деловые связи с музеями Марокко – страны, входящей в североафриканский регион арабских стран Магриба, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Будучи с визитом в Марокко при поддержке посольства Королевства Марокко в Азербайджане и Национального фонда музеев этой страны, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова провела ряд встреч и подписала меморандумы о сотрудничестве.

Во ходе ее встречи с министром культуры, молодежи и спорта Марокко Альхасаном Абйяба последний предложил организовать программу, объединяющую культуры двух стран. В рамках программы предусмотрено проведение проектов в области пропаганды музыки, музейного дела и национального культурного наследия двух стран.

Сотрудничество между культурными центрами Марокко и Азербайджанским национальным музеем ковра даст мощный импульс развитию культурных связей между двумя дружественными народами.