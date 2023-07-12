Цианиды и другие тяжелые металлы в Союдлю и других реках Гядабейского района не обнаружены.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, являющийся председателем комиссии, созданной с целью проведения мониторинга и оценки сложившейся ситуации в селе Союдлю Гядабейского района.

По словам Мухтара Бабаева, создание искусственного озера вблизи русла реки для токсичных отходов не было согласовано с соответствующими структурами:

«Не было единого плана по созданию единой системы мониторинга, не были приняты важные меры по минимизации воздействия ционидов и других тяжелых металлов, устранению запаха в окружающей среде. Вокруг озера не установлены необходимые заграждения. Не определена санитарно-охранная зона, заграждения не установлены. Также в селе Союдлю не были реализованы социальные проекты со стороны компании».