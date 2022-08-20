Метро – самый быстрый и удобный вид столичного общественного транспорта, которым ежедневно пользуются сотни тысяч граждан и гостей столицы. Безопасность подземки – один из приоритетов, что радует. А вот подход к ее обеспечению вызывает вопросы. Ради этой самой безопасности на станциях установлены сканеры, проверяющие багаж пассажиров. Но насколько это действенно? Где-то относятся к проверке спустя рукава и часть пассажиров, даже с большими сумками, сканер игнорирует. Где-то перестраховываются, заставляя класть на ленту даже миниатюрную женскую сумочку, в которой поместится только телефон и помада. В результате в часы пик на входе в метро настоящее столпотворение. А после инцидента, когда мужчина в метро угрожал топором представителям секс-меньшинств, все больше пассажиров стало испытывать сложности с провозом тех или иных предметов.

Так, жительница Баку Эсмиральда Шихамирова пожаловалась на то, что на днях ее дважды за один день задержали в подземке с требованием выбросить нож из сумки.

«Вообще-то, это был даже не нож, а резак, нужный мне для работы. Там же лежали и два шпателя, но их опасными не посчитали, хотя потенциально и они тогда могли представлять угрозу. В общем, дошло до того, что мне пришлось звонить в 102. На станции метро «Гянджлик» по телефону некто по фамилии Гаджиев долго мне рассказывал про того мужчину с топором, а когда я спросила, как мне провозить свои инструменты, которые я 20 лет ношу с собой, он посоветовал мне положить их в карман, прежде чем зайти в метро, или воспользоваться автобусом. Многие мастера, рабочие везут свои инструменты, и надо отличать их от оружия. Или же, скажем, человек берет с собой нож, чтобы порезать еду на работе или на пляже. Получается, что в метро ему вход воспрещен, если нож в сумке, а вот если в кармане, то пройдешь с ним без проблем. Считаю такие ограничения в корне неправильными и нелогичными. Кстати, на одной из станций в монитор никто не смотрел, охрана мило беседовала друг с другом, и им было абсолютно не интересно, что у меня в сумке», – рассказала она.

Женщина написала об этом инциденте и на своей странице в фейсбуке, и, оказалось, что не только у нее такой негативный опыт. Некоторые уже для поездки на пляж все нарезают дома, боясь, что к ним в метро придерутся.

Кстати, по словам Шихамировой, ей после инцидента позвонили из полиции и уточнили ее фамилию, имя и дату рождения, для чего – пока неизвестно.

Ситуацию прокомментировал # глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

– Полицейский в данном случае руководствовался не какой-либо инструкцией, а перестраховкой и практическими соображениями: сумки положено проверять, а вот личный досмотр граждан проводится лишь в крайнем случае, при наличии конкретных подозрений. Примерно так же обстоит дело в аэропорту: можно везти колющие и режущие предметы сданными в багаж, но не проносить с собой в салон.

Другое дело, что инструмент, о котором идет речь, каким бы острым и страшным с виду бы он ни был, едва ли может считаться «холодным оружием» по официальному определению, которое дается в статье 2 закона АР «О служебном и гражданском оружии» от 30 декабря 1997 года. Это должно быть оружие, которое по конструкции, размерам и материалу не предусмотрено для непосредственного использования в производственных или хозяйственно-бытовых целях, способно нанести повреждение посредством использования мышечной силы человека во время непосредственного общения с объектом повреждения.

Уже из этого определения видно, что резак по дереву, сапожный нож и т.п. клинки для использования в производственных или хозяйственно-бытовых целях под определение не подпадают.

В самом законе нет никакого описания типов, размеров и материалов холодного оружия. Так что, в случае сомнений следствия в предназначении ножа, назначается и проводится его экспертиза по 40 параметрам, которые известны еще с советских времен. Если длина ножа меньше 90 мм, и он заточен с одной стороны клинка, если клинок при этом толщиной менее 2,6 мм или толще 6 мм в обухе, если клинок не заточен, а нож имеет травмоопасную рукоять или его клинок выполнен из мягкого материала, то экспертиза никогда не признает этот предмет холодным оружием. Соответственно, на его ношение не требуется разрешение, и его даже не имеют права конфисковать.

Разумеется, даже такой нож нельзя носить в общественных местах открыто, создавая тем самым опасность травм или наводя им страх на людей.

Если говорить конкретно о Бакинском метрополитене, то там действуют правила, утвержденные постановлением Кабинета Министров АР №179 от 19 октября 2010 г. Правило 5.1.17 этого документа, действительно, запрещает провоз колющих предметов, не уточняя, каких именно. А ведь под это определение может подойти гвоздь, маникюрная пилка, отвертка, шило, даже деревянная зубочистка или заточенный карандаш. То, что колющие предметы упомянуты наряду с огнестрельным оружием, наводит на мысль, что авторы имели в виду холодное оружие. Либо же это правило частично дублирует правило 5.1.9, которое запрещает провоз любой неупакованной и незастегнутой ручной клади, способной причинить вред пассажирам. То есть, по логике правил метро, предмет, который не является оружием и не запрещен для ношения, но может в открытом виде причинить вред пассажирам, должен быть надежно упакован, чтобы никого не колоть.

Маньяк с топором, кстати, пронес его в метро в закрытом виде. Но, на мой взгляд, полиэтиленовый пакет для упаковки не годился, не гарантируя, что пассажиры не получат повреждений, даже просто налетев на топор при толчке вагона. К резаку, который несли в сумке или ящике, в этом плане претензий не должно быть.

Так что, полицейскому надо напомнить о названном мною законе об оружии — блюститель закона сам должен разбираться в том, что считается холодным оружием.