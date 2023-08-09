В ночь на среду, 9 августа, российскую столицу вновь атаковали беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, этой ночью российская противовоздушная оборона якобы сбила два боевых дрона. Информации о пострадавших от падения обломков нет.

«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Экстренные службы работают на месте», — написал он.

В сети публикуют видео, на котором можно услышать мощный взрыв. Российские Telegram-каналы утверждают, что он прозвучал во время ночной атаки дронов на Москву.

В Министерстве обороны России обвинили в атаке Украину. «Над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами», — заявили оккупанты.