В среду Минобороны России сообщило, что Киев атаковал объекты в Москве с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Два из них были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО), а третий был подавлен радиоэлектронными средствами борьбы (РЭБ) и столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».

Как передает «МК», по информации ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Минобороны отметило, что эта попытка была пресечена 23 августа в ночное время. Два БПЛА, направленные на Москву, были уничтожены ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА, подавленный РЭБ, потерял управление и столкнулся со зданием, которое находится в процессе строительства в комплексе «Москва-Сити».