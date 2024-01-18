В ночь на 18 января средства ПВО «перехватили» над Ленинградской областью беспилотник самолетного типа, который пытался «совершить террористическую атаку по объектам на территории России», сообщило Минобороны РФ.

Больше никаких подробностей военное ведомство не привело. В том числе оно не уточнило район, в котором удалось перехватить дрон.

По данным телеграм-канала Shot, беспилотник нес на себе 3 кг взрывчатки и пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Обломки дрона были обнаружены на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал», также они могли упасть в Финский залив. Инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал.

До этого сообщений от Минобороны о перехвате дронов над Ленинградской областью с начала войны в Украине не поступало.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину регионы России регулярно подвергаются атакам ВСУ. В 2023 году украинские военные с помощью дронов нанесли удар по резиденции президента РФ в Кремле. Тогда беспилотники не нанесли серьезного ущерба. Также дроны неоднократно атаковали деловой квартал Москва-сити, из-за чего чиновников правительства, работающих в нем, переводили на удаленную работу. (moscowtimes.ru)