Москва запросила у Анкары разъяснения в связи с заявлением помощника турецкого президента относительно использования сил ОДКБ в Казахстане. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента [Тайипа] Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, отвечая на вопрос журналиста из Армении, что не наблюдал «нервной реакции» со стороны официальных лиц Азербайджана и Турции по поводу отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Ранее соответствующее заявление с осуждением присутствия ОДКБ в Казахстане сделал помощник турецкого президента Ихсан Шенер. Он выступая на конференции «Мы не позволим забыть 15 июля» обвинил Россию в оккупации Казахстана: «Тюркские государства только что сформировали свое объединение. После того, как это объединение было образовано, считается, что Турция и Казахстан стали государствами, под чьим началом это произошло. Под предлогом повышения рыночных расценок на газ сегодня Казахстан подвергается оккупации. Государство, освободившееся от 30-летнего советского ига, обратившееся к своему богатству, культуре и ценностям, хотят снова поместить под этот тягостный, бессмысленный пресс. Дороговизна жизни, дороговизна нефти — прикрытие. После того, как была создана Организация тюркских государств, против нее начались провокации».