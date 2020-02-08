Москва не дала Беларуси скидку на нефть

Россия и Беларуси достигли соглашения о цене поставляемого из РФ газа. Об этом по итогам переговоров 7 февраля заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По словам Козака, цена на газ для Минска останется на уровне 2019 года. Это соглашение будет действовать весь 2020-й год.

При этом Козак подчеркнул, что скидку на нефть, о которой ранее просила Беларусь, Москва предоставлять не намерена. «Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — сказал он.

Козак общался с журналистами по завершении встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сами они заявлений для прессы по итогам переговоров не делали.

В январе Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российской нефти. В конце января «Белнефтехим» заявил о покупке небольшой партии сырья в Норвегии.