Россия провела тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в рамках которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в Минобороны РФ.

Отработаны «задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

С испытательного космодрома Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с задействованием подвижного грунтового ракетного комплекса Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

Из акватории Баренцева моря произведен пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева». Была задействована ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула».

В пресс-службе Кремля уточнили, что пусти проведены по полигону «Кура» на Камчатке.

Два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Тренировка проведена на фоне распространяемых Москвой утверждений о «грязной бомбе», взрыв которой якобы планирует Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе посещения американского авианосца USS George H.W.Bush в Средиземном море предостерег президента России Владимира Путина от использования ложных предлогов для дальнейшей эскалации войны против Украины.

«Россия не должна использовать выдуманные предлоги для дальнейшей эскалации. Утверждения, что Украина планирует применить на своей территории «грязную бомбу» с радиоактивным материалом, чистая ложь», — указал Столтенберг. «Россия нередко обвиняет других в том, что сама задумала сделать», — отметил генсек НАТО, добавив, что мировое сообщество внимательно следит за происходящим. (DW)