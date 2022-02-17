В процессе своей деятельности на туристической ниве я нередко встречал такое словосочетание, как охотничий туризм. Не знаю с чем это связано, но у людей равноудаленных от туризма и охоты бытует мнение, что он есть. Но может, я ошибаюсь?

Проверим. Почитаем недавно принятый закон о туризме. Здесь нет такого понятия. Да и вообще в международном туристическом сообществе отсутствует это понятие. Ни на одной международной туристической выставке мне не пришлось увидеть хоть один стенд, имеющий что-то общее с охотой. А у нас попытались соединить молоко с уксусом, пытаясь получить что-то полезное.

Так вот, недавно было объявлено о создании Ассоциации природного и охотничьего туризма с очень благородной задачей «естественного и полуестественного увеличения популяции диких животных и птиц в охотничьих хозяйствах Азербайджана». Конечно, у человека, который «в теме», возникает множество вопросов – кто входит в ассоциацию, как они собираются размножать животных и птиц, и на какие средства? Или может это новая структура для освоения грантов? Не знаю, не буду строить предположений. Просто интересно посмотреть, как они в сложившихся условиях будут размножать «естественным способом» птиц и животных. Может они будут уговаривать их, чтоб они чаще женились? А о размножении «полуестественным способом» я даже думать не хочу. Открою небольшую тайну для «специалистов». Животные стабильно размножаются естественным способом, если у них нет проблем с кормом и угрозой их жизни. Т.е., никакой охоты. Нужна большая территория — ареал обитания этих животных и птиц, куда не будут пускать людей и будет запрещена любая хозяйственная деятельность. Но это будет уже заповедник. И это тоже хорошо. Но территория нашей страны не безразмерная и создавать все больше и больше заповедников нет возможности.

Что касается самой охоты у нас в стране, то развитие охотничьего бизнеса сейчас в патовой ситуации. Прошло то время, когда можно было заработать на иностранных охотниках. Не арабах, а на настоящих охотниках, которые приезжали вполне законно на охоту на водоплавающую дичь и горных козлов. В связи с изменениями климата резко сократилось количество перелетной водоплавающей дичи. Да и хозяйственная деятельность человека сократила ареал обитания горных козлов. Окончательно этот бизнес в стране добил Ковид.

А нужна ли нам охота? Да, нужна. Есть спрос, должно быть и предложение. Ведь охота популярна не только за границей. У нас в стране тоже немало охотников. И лучше, если это будет происходить официально, цивилизованно, а не браконьерским способом.

А есть ли будущее охоты у нас в стране? Пока неизвестно. Если мы хотим, чтобы у нас развивалась охота, во-первых, нужна какая-то организация, общность граждан, которые заинтересованы в этом. Могут сказать – вот у нас есть министерство Экологии и Природных ресурсов. Но перед ними стоят совсем другие задачи. И самая последняя – это развитие охоты. Есть еще пара обществ охотников и рыболовов. Но у них общая беда — слабая материальная и законодательная база.

Наши природные ресурсы не обладают возможностью воспроизводить птиц и животных в нужном количестве, чтобы на них можно было бы охотиться. Для этого нужны современные охотничьи хозяйства. А для их развития — более совершенная законодательная база, которая бы регулировала деятельность охот ничьих хозяйств, их отношение с государством и охотниками. Попросту говоря – берется определенная территория в аренду, куда выпускаются объекты охоты (птицы, животные), которые размножаются на фермах при этих хозяйствах. Владелец этого хозяйства продает лицензию на охоту и предоставляет другие услуги – ночлег, питание, охотничьих собак, услуги егерей, прокат необходимого оборудования и т.п. Таким образом, мы можем удовлетворить спрос на охотничьи услуги как для наших охотников, так и зарубежных. Тут мы не откроем Америку. Такие хозяйства успешно функционируют во многих европейских странах. Почему бы нам тоже не перестать изобретать велосипед, а попросту его скопировать? Конечно, это не в наших традициях, мы не ищем легких путей. Только времени мало. Может, на этот раз попробуем скопировать успешный бизнес? Мне бы очень хотелось, чтоб этот бизнес начал развиваться у нас в стране, так как много прекрасных мгновений подарила мне охота. И когда я думаю о своих поездках на охоту, мне вспоминаются не трофеи, а те прекрасные мгновения, когда моя душа растворялась в природе.

Фуад Расулов, специально для #