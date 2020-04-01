Молдова не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе

Правительство Молдовы считает незаконными проведенные 31 марта в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана так называемые «президентские и парламентские выборы» и считает, что эти «выборы» противоречат нормам и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте.

Об этом отмечается в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел и европейской интеграции страны.

Отмечается, что Республика Молдова не признает т.н. «выборы», учитывая продолжающийся процесс переговоров под эгидой ОБСЕ по определению особого статуса Нагорно-Карабахского региона для мирного урегулирования конфликта в регионе.(report)

| 2020-04-01T20:21:52+00:00 1 апреля 2020, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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