Молдова не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе

Правительство Молдовы считает незаконными проведенные 31 марта в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана так называемые «президентские и парламентские выборы» и считает, что эти «выборы» противоречат нормам и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте.

Об этом отмечается в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел и европейской интеграции страны.

Отмечается, что Республика Молдова не признает т.н. «выборы», учитывая продолжающийся процесс переговоров под эгидой ОБСЕ по определению особого статуса Нагорно-Карабахского региона для мирного урегулирования конфликта в регионе.(report)