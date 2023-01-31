Это очень показательная история, в очередной раз демонстрирующая то, насколько сильно коррумпированы и аморальны могут быть чиновники из влиятельных международных организаций. Итак, на прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал предложение Олимпийского совета Азии предоставить российским и белорусским спортсменам возможность соревноваться в Азии.

Уже шокирующая позиция. Ибо, развязанная Россией и поддержанная Беларусью война против Украины не закончилась. Мирные украинцы продолжают гибнуть от пуль, ракет и снарядов российских оккупантов. И Беларусь предоставляет России площадку для ударов по Украине. То есть, не устранена причина отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Плюс, такая позиция МОК потенциально может включать в себя и олимпийские отборочные соревнования, поскольку российские и белорусские спортсмены не могут соревноваться в Европе сейчас. Неудивительно, что 27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна начнет международную кампанию, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских Играх.

И уже 28 января Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования. Напомню, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в начале января приглашал президента МОК Томаса Баха и других спортивных функционеров в Дружковку, где россияне ракетой разбили ледовую арену «Альтаир». А Зеленский пригласил Баха в Бахмут, который российские войска пытаются захватить.

Они так и не приехали в Украину. При этом, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет «изучить возможность» возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины. Более того, МОК отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Естественно, что в России ему аплодируют. Министерство иностранных дел России заявило, что любая попытка вытеснить Москву из международного спорта из-за войны, которую она называет своей «специальной военной операцией» в Украине, «обречена на провал». Ну, как бы, это совсем уж оторванное от реальности заявление. Ибо, российских спортсменов пока уже отстранили от участия во всех международных соревнованиях. Но , конечно же, есть риск того, что произойдет то, что в РФ любят называть победой бабла над злом.

Тут уместно напомнить о событиях недавнего прошлого. В частности, несмотря на мнение части мировой спортивной общественности о необходимости отстранения всей российской сборной от участия в Олимпийских Играх 2016 года, по результатам доклада Макларена, исполком МОК под председательством Т. Баха принял компромиссное решение. В связи с этим в статье «Русофил и коррупционер — всё как любит Путин» влиятельное немецкое издание Die Zeit высказало мнение о тесных неформальных отношениях с президентом России В. В. Путиным и назвало Баха «хорошо оплачиваемым российским спортивным послом».

Кроме того, издание Bild отметило тогда, что даже после оглашения результатов расследования о массовом применении допинга российскими спортсменами Томас Бах продолжал поддерживать Россию, утверждая, что МОК «имел позитивный опыт» сотрудничества с Россией и Путиным. Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказала мнение, что Томас Бах «оказался сильным человеком, допустив Россию на Игры в Рио».

Как видим, Т.Бах оправдывает все сказанное в его адрес ранее. Причем, совершенно не стесняясь и не испытывая угрызений совести. В конце концов, не он первый спортивный функционер, допускающий себе такое аморальное поведение. Был же ранее такой персонаж, как граф Анри де Байе-Латур — бельгийский аристократ, третий президент МОК (1925—1942).

Именно с его разрешения IV зимние Олимпийские игры проводились в Гармиш-Партенкирхене, Германия. Это был третий и последний раз в истории зимние и летние Олимпийские игры проходили в один год в одной стране (летом 1936 года летние Игры прошли в Берлине). Да, граф Анри де Байе-Латур разрешил проведение Олимпиады в гитлеровской Германии. Прекрасно понимая, что эти спортивные соревнования Адольф Гитлер использует для пропаганды теории «превосходства арийской расы» над остальными. Так что, Т.Баху есть, с кого брать пример. Не он такой первый и не он, есть подозрение, последний. В целом же, МОК, ФИФА,УЕФА — давно превратились в сборище циничных коррупционеров. Это настоящая мафия. Которая, судя по всему, бессмертна.